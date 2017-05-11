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Финальная серия за золото женского чемпионата Беларуси по гандболу стартует в Гомеле

12.05.2017 12:22 — Новости Спорта | БелТА  
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Финальная серия за золото женского чемпионата Беларуси по гандболу стартует в Гомеле

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском Дворце игровых видов спорта сегодня стартует финальная серия за золотые медали женского чемпионата Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны гандболистки "Гомеля" сыграют с лидером регулярного чемпионата "БНТУ-БелАЗом", представляющим Минскую область. По ходу трех предварительных этапов национального первенства соискательницы золота встречались между собой 6 раз: 3 победы в активе студенток, дважды выиграли гомельчанки и один раз команды сыграли вничью. Кроме того, неделю назад в Орше гандболистки "Гомеля" обыграли "БНТУ-БелАЗ" в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси.

В борьбе за бронзовые награды встретятся бобруйская "Березина" и брестский клуб "Виктория-Берестье". Их первый поединок состоится 13 мая в Белыничах. Обе медальные серии продлятся до трех побед одной из команд. В прошлом году впервые в истории чемпионками Беларуси стали гомельские гандболистки, обыграв нынешних соперниц по финалу, бронзу завоевали спортсменки гродненской "Городничанки", взявшие верх над "Березиной".

Лучшие мужские команды в эти выходные дни на площадке гомельского Ледового дворца определят обладателя Кубка Беларуси. В субботу, 13 мая в первом полуфинале БГК имени Мешкова встретится с гродненским "Крононом", а затем минский СКА будет соперничать с гандболистами "Гомеля". Победители полуфинальных баталий 14 мая разыграют главный трофей, а проигравшие встретятся в матче за 3-е место. Последние три сезона Кубок страны выигрывали брестские гандболисты, побеждая в решающих встречах минских армейцев.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Действующие чемпионки страны гандболистки "Гомеля" сыграют с лидером регулярного чемпионата "БНТУ-БелАЗом", представляющим Минскую область.

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