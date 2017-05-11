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Белоруски завоевали золото на ЧМ по муай-тай в Минске

12.05.2017 12:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Белорусские спортсменки Елена Лешкевич (45 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг) стали чемпионками мира по муай-тай, сообщает корреспондент Sputnik.

В пятницу в столичном Дворце спорта проходит заключительный день Чемпионата мира по муай-тай. Первыми на ринг вышли женщины.

В весовой категории до 45 килограмм победу праздновала белоруска Елена Лешкевич, она была сильнее россиянки Веры Негодиной. Бронзовые награды достались представительнице Финляндии Сату Микконен и марокканской спортсменке Оумайме Белоуратте. К слову, белоруска и в прошлом году завоевала титул сильнейшей на планете.

Белоруски завоевали золото на ЧМ по муай-тай в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Противостояние Елены Лешкевич (справа) и Веры Непогодиной

Затем определилась чемпионка в категории 48 килограмм, ею стала представительница Таиланда Конлак Суфисара. Белоруска Людмила Числова завоевала серебро. Бронза у Манфуд Мерием (Марокко) и Ыонгул Куцуктес (Турция).

Белоруски завоевали золото на ЧМ по муай-тай в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Поединок в весовой категории до 48 кг между белоруской Людмилой Числовой (слева) и таиландкой Конлак Суфисарой

Диана Емельянова праздновала победу в категории свыше 75 килограмм.

На этот момент в копилке сборной Беларуси уже 14 наград: четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Белоруски завоевали золото на ЧМ по муай-тай в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Белоруска Диана Емельянова (слева) стала чемпионкой мира по муай-тай

В сегодняшних финалах также сразятся еще шесть белорусских атлетов, среди которых хорошо известные Дмитрий Варец (67 кг), Дмитрий Валент (81 кг), Денис Гончеренок (91 кг).     

 
Теги: Минск
 
 
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На ринг сегодня выйдут также мужчины, за медали в белорусской команде будут бороться шестеро спортсменов, в том числе Дмитрий Варец, Дмитрий Валент, Денис...

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