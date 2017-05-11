Средняя посещаемость тура в чемпионате Беларуси в третий раз в сезоне опустилась ниже двух тысяч

Средняя посещаемость 7-го тура чемпионата Беларуси составила 1707 зрителей на игре.

Отметим, что третий раз в сезоне средняя посещаемость опускается ниже 2 тысяч. Напомним, лидеры в таблице посещаемости БАТЭ и брестское «Динамо» матчи 7-го тура проводили дома.

Наибольшее количество зрителей в 7-м туре собрал матч БАТЭ – «Ислочь» (3 057). Меньше всего болельщиков было на играх «Городея» – «Днепр» (900) и «Минск» – «Динамо» Минск (950).

Средняя посещаемость турнира составляет 2 238 болельщиков на матче.