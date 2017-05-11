Игорь Рачковский: «У меня есть вопросы к тренерскому штабу по двум игрокам — Степанову и Стасенко»

Председатель ФХБ Игорь Рачковский в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову поделился мнением о кадровых решениях Дэйва Льюиса перед чемпионатом мира.

— Практически на любом чемпионате мира в адрес практически любого тренера любой команды звучат подобные обвинения — обычное явление. Скажем так, и у меня есть на сей счет вопросы. По двум игрокам — Степанову и Стасенко.

— А по Бэйлену?

— Пожалуй — итого по трем. Но на своем посту изначально взял за правило не вмешиваться в кадровые решения тренера. В конце концов, с командой работает он.

И опять же все ли сильнейшие сейчас в Париже? Признайтесь не как руководитель, а как болельщик: вам за последнюю неделю не приходила мысль, что Степанов и Бэйлен были бы полезнее еще сыроватых, к примеру, Воробья или Карабаня?

— Приходила. Но не думаю, что это кардинально изменило бы картину. Вопрос же действительно не в одном-двух игроках, а в объективном превосходстве соперников.

— Коуч не кажется подавленным?

— Он выглядит расстроенным — это естественно. Явно тоже постоянно прокручивает в голове, что сделано не так. И, если совсем откровенно, согласен с рядом критических замечаний в свой адрес. В частности, на предмет кадровых решений, – сказал Рачковский.