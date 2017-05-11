 Брестское «Динамо», БАТЭ и Гомель лидируют по средней посещаемости, «Нафтан» и «Ислочь» – аутсайдеры

Средняя посещаемость 7-го тура чемпионата Беларуси составила 1707 зрителей на игре.

Наибольшее количество зрителей в 7-м туре собрал матч БАТЭ – «Ислочь» (3 057). Меньше всего болельщиков было на играх «Городея» – «Днепр» (900) и «Минск» – «Динамо» Минск (950).

Лидируют в таблице посещаемости брестское «Динамо» (6 017), БАТЭ (5 044)и Гомель (4 625). Худшая посещаемость у «Нафтана» (443), «Ислочи» (473) и «Минска» (888).





Средняя посещаемость турнира составляет 2 238 болельщиков на матче.