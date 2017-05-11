|
Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте
12.05.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте.
Глеб закончил обучение в Академии по специальности «Государственное управление и право».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии