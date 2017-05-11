Две белорусские сборные выступят на женском баскетбольном турнире памяти Халипского в Минске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки двух сборных Беларуси примут участие в 5-м турнире памяти известного белорусского тренера Семена Халипского. Соревнования, в которых также сыграют сборные Аргентины и Великобритании, пройдут с 23 по 25 мая на площадке минского Дворца спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В главной белорусской команде, которую тренирует Наталья Трофимова, не смогут выступить ее лидеры Елена Левченко и Анастасия Веремеенко, которые поздно завершают сезон в турецких клубах. Не будет и натурализованной американской защитницы Алекс Бентли. Тем не менее, в ростере национальной сборной немало известных белорусских баскетболисток: Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина, Мария Попова, Александра Тарасова, Мария Филончик, Юлия Рытикова, Виктория Гаспер, Марина Кресс, Марина Иващенко.

Костяк второй команды Беларуси, которой руководит Ольга Подобед, составят баскетболистки молодежной сборной (U-20).

Для обеих белорусских дружин предстоящий турнир станет этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на главном турнире Старого Света, а "молодежке" предстоит 8-16 июля в Израиле поспорить за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.

В первый день мемориала Халипского 23 мая первыми на паркет выйдут гости - сборные Аргентины и Великобритании (начало в 16.00), а затем между собой сыграют две белорусские команды (19.00). 24 мая белорусская молодежная команда встретится с британками (16.00), подопечные Натальи Трофимовой сыграют с южноамериканками (18.30). В заключительный игровой день 25 мая команда Ольги Подобед будет соперничать с Аргентиной (16.00), а национальная сборная Беларуси поспорит с командой Великобритании (19.30).

Год назад в решающем матче турнира памяти Халипского сборная Беларуси под началом Анатолия Буяльского уступила команде Турции со счетом 61:65.-0-