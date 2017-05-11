Левченко, Веремеенко и Бентли не приедут в сборную Беларуси на «Кубок Халипского»

Во вторник, 23 мая, в столичном Дворце спорта состоятся первые игры ежегодного Международного турнира памяти Семена Халипского. В этом году бороться за победу в турнире будут женские сборные Беларуси 1, Беларуси 2, Аргентины и Великобритании.

В ростере национальной команды (Беларусь 1) на участие в турнире значатся следующие игроки: Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина, Мария Попова, Александра Тарасова, Мария Филончик, Юлия Рытикова, Виктория Гаспер, Марина Кресс, Марина Иващенко.

Однако из-за позднего завершения турецкого чемпионата не планируется участие в турнире Елены Левченко и Анастасии Веремеенко. Натурализованная защитница Алекс Бентли также пропустит соревнования. Состав сборной пополнят и молодые баскетболистки.

В состав второй команды (Беларусь 2) преимущественно войдут баскетболистки, возраст которых не превышает 20 лет. Руководить молодежной сборной будет Ольга Подобед. Данный турнир станет стартовым этапом в подготовке к чемпионату Европы среди девушек U-20 (дивизион «Б»), который пройдет с 08 по 16 июля в Израиле.

Расписание игр:

23 мая

16.00 — Великобритания — Аргентина

17.45 — Торжественная церемония открытия

18.30 — Беларусь (2) — Беларусь (1)

24 мая

16.00 — Беларусь (2) — Великобритания

18.30 — Аргентина — Беларусь (1)

25 мая

16.00 — Беларусь (2) — Аргентина

18.30 — Великобритания — Беларусь (1)

20.15 — Награждение. Закрытие турнира