Тяжелую атлетику и стрельбу из лука планируют включить в программу Евроигр-2019

Фото во время встречи

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелую атлетику и стрельбу из лука планируют включить в программу II Европейских игр в 2019 году. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель председателя координационной комиссии ЕОК, президент НОК Хорватии Златко Матеша, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь об этом шла на рабочем совещании по проведению Евроигр-2019 в НОК Беларуси, в котором вместе с членами координационной комиссии ЕОК приняли участие первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр спорта и туризма Александр Шамко.

Златко Матеша подчеркнул наличие необходимой инфраструктуры для проведения масштабных спортивных мероприятий и высокую степень взаимопонимания с белорусской стороной. "Мы делаем одно дело и сходимся с белорусами во мнении по многим вопросам. Сегодня мы обсудили спортивную часть и по инициативе белорусской стороны планируем включить в программу Евроигр тяжелую атлетику. Также может быть представлена на Евроиграх-2019 и стрельба из лука. Общее число атлетов на предстоящих соревнованиях не должно превышать 4 тыс.", - рассказал он.

Сегодня в Минске с инспекционным визитом находится координационная комиссия ЕОК, которая знакомится с ходом подготовки к II Европейским играм.

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