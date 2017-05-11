ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Франция – Беларусь. Денисов, Граборенко и Андрей Костицын пропустят матч

12.05.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня сборная Беларуси проведет матч 5-го тура чемпионата мира против Франции.

Из-за различных повреждений в матче не сыграют Андрей Костицын, Роман Граборенко и Владимир Денисов.

Отметим, что Денисов также пропускал игры против Канады и Швейцарии.

Франция – Беларусь. Букмекеры отдают предпочтение французам

Почему вылет белорусских хоккеистов в первый дивизион – это не так уж плохо

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня сборная Беларуси проведет матч 5-го тура чемпионата мира против Франции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тяжелую атлетику и стрельбу из лука планируют включить в программу Евроигр-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика