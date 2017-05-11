Франция – Беларусь. Денисов, Граборенко и Андрей Костицын пропустят матч

Сегодня сборная Беларуси проведет матч 5-го тура чемпионата мира против Франции.

Из-за различных повреждений в матче не сыграют Андрей Костицын, Роман Граборенко и Владимир Денисов.

Отметим, что Денисов также пропускал игры против Канады и Швейцарии.

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