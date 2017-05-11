|
Франция – Беларусь. Денисов, Граборенко и Андрей Костицын пропустят матч
12.05.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси проведет матч 5-го тура чемпионата мира против Франции.
Из-за различных повреждений в матче не сыграют Андрей Костицын, Роман Граборенко и Владимир Денисов.
Отметим, что Денисов также пропускал игры против Канады и Швейцарии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня сборная Беларуси проведет матч 5-го тура чемпионата мира против Франции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии