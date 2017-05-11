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Юрий Довнар: «По самым оптимистичным подсчетам на матче «Торпедо» – «Крумкачы» присутствовало 370 зрителей, инспектор насчитал – 1020»

12.05.2017 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Корреспондент «Прессбола» Юрий Довнар пересчитал количество зрителей на матче 7-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Крумкачы».

«Инспектор матча то ли сам, то ли с чьей-то помощью насчитал на жодинских трибунах не просто тысячу зрителей, а одну тысячу и еще двадцать человек. Видимо, чтобы больше походило на правду. Только правда — это протокольная цифра, деленная примерно на три.

По самым оптимистичным подсчетам на стадионе «Торпедо» 11 мая 2017 года присутствовало 370 зрителей», – написал Довнар.

Юрий Довнар: «По самым оптимистичным подсчетам на матче «Торпедо» – «Крумкачы» присутствовало 370 зрителей, инспектор насчитал – 1020»

Юрий Довнар: «По самым оптимистичным подсчетам на матче «Торпедо» – «Крумкачы» присутствовало 370 зрителей, инспектор насчитал – 1020»

Юрий Довнар: «По самым оптимистичным подсчетам на матче «Торпедо» – «Крумкачы» присутствовало 370 зрителей, инспектор насчитал – 1020»

Фото: официальное сообщество «Торпедо-БелАЗ» «Вконтакте»

Средняя посещаемость тура в чемпионате Беларуси в третий раз в сезоне опустилась ниже двух тысяч

Брестское «Динамо», БАТЭ и Гомель лидируют по средней посещаемости, «Нафтан» и «Ислочь» – аутсайдеры

 
Теги: Гомель
 
 
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Корреспондент «Прессбола» Юрий Довнар пересчитал количество зрителей на матче 7-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Крумкачы».

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