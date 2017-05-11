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Брих назначен на финал Лиги чемпионов, Скомина – на финал ЛЕ
12.05.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА назначил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Финал ЛЧ, который состоится 3 июня в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.
Игру между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» в финале Лиги Европы (Стокгольм, 24 мая) обслужат словенцы во главе с Дамиром Скоминой.
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УЕФА назначил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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