Брих назначен на финал Лиги чемпионов, Скомина – на финал ЛЕ

УЕФА назначил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Финал ЛЧ, который состоится 3 июня в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Игру между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» в финале Лиги Европы (Стокгольм, 24 мая) обслужат словенцы во главе с Дамиром Скоминой.