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Брих назначен на финал Лиги чемпионов, Скомина – на финал ЛЕ

12.05.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА назначил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Финал ЛЧ, который состоится 3 июня в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Игру между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» в финале Лиги Европы (Стокгольм, 24 мая) обслужат словенцы во главе с Дамиром Скоминой.

 
 
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УЕФА назначил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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