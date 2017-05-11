Тяжелую атлетику и стрельбу из лука планируют включить в программу Евроигр-2019

Фото во время встречи

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелую атлетику и стрельбу из лука планируют включить в программу II Европейских игр в 2019 году, рассказал сегодня журналистам заместитель председателя координационной комиссии ЕОК, президент НОК Хорватии Златко Матеша, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь об этом шла на рабочем совещании по проведению Евроигр-2019 в НОК Беларуси, в котором вместе с членами координационной комиссии ЕОК приняли участие первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр спорта и туризма Александр Шамко.

Златко Матеша подчеркнул наличие в Беларуси необходимой инфраструктуры для проведения масштабных спортивных мероприятий и высокую степень взаимопонимания с белорусской стороной. "Мы делаем одно дело и сходимся с белорусами во мнении по многим вопросам. Сегодня мы обсудили спортивную часть и по инициативе белорусской стороны планируем включить в программу Евроигр тяжелую атлетику. Также может быть представлена на Евроиграх-2019 и стрельба из лука. Общее число атлетов на предстоящих соревнованиях не должно превышать 4 тыс.", - рассказал он.

Один из ключевых пунктов в соглашении по проведению Евроигр - оптимизация расходов. "С учетом предложения включить в программу еще два вида спорта необходимо скорректировать наши позиции. В любом случае количество спортсменов, как уже озвучил представитель ЕОК, не должно превышать 4 тыс. участников. Обсуждали также базовую структуру и ключевые фигуры в оргкомитете Евроигр", - отметил советник НОК Беларуси Георгий Катулин. Окончательно соревновательная программа будет утверждена после подписания соглашения о проведении Евроигр.

Георгий Катулин также рассказал о планах оргкомитета Евроигр-2019 в конце мая посетить Скопье (Македония), где состоится заседание Исполкома Европейских олимпийских комитетов, после которого может быть подписан контракт с ЕОК на проведение II Европейских игр в Минске.

Сегодня в Минске с инспекционным визитом находится координационная комиссия ЕОК, которая изучает ход подготовки к II Европейским играм. Представители ЕОК ознакомились с условиями проживания в Студенческой деревне на проспекте Дзержинского, посетили реконструируемый стадион "Динамо", Футбольный манеж, где планируется разместить главный пресс-центр Евроигр.-0-