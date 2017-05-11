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Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» принимает «Челси», которому осталось 3 очка до чемпионства

12.05.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 37-м туре «Челси», которому осталось 3 очка до чемпионства, сыграет в гостях с «Вест Бромвичем», «Тоттенхэм» встретится с «МЮ», «Манчестер Сити» – с «Лестером». «Арсенал» отправится на выезд к «Сток Сити», а «Ливерпуль» – «Вест Хэму».

Чемпионат Англии

37-й тур

Эвертон – Уотфорд
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Челси
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Хоторнс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Лестер
Дата проведения
13 мая, 14.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Бернли
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Сандерленд – Суонси
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика

 

Мидлсбро – Саутгемптон
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика

 

Сток Сити – Арсенал
Дата проведения
13 мая, 19.30, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Халл
Дата проведения
14 мая, 14.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Ливерпуль
Дата проведения
14 мая, 16.15, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
14 мая, 18.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 37-м туре «Челси», которому осталось 3 очка до чемпионства, сыграет в гостях с «Вест Бромвичем», «Тоттенхэм» встретится с «МЮ», «Манчестер Сити» – с «Лестером».

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