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Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» принимает «Челси», которому осталось 3 очка до чемпионства
12.05.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 37-м туре «Челси», которому осталось 3 очка до чемпионства, сыграет в гостях с «Вест Бромвичем», «Тоттенхэм» встретится с «МЮ», «Манчестер Сити» – с «Лестером». «Арсенал» отправится на выезд к «Сток Сити», а «Ливерпуль» – «Вест Хэму».
Чемпионат Англии
37-й тур
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В 37-м туре «Челси», которому осталось 3 очка до чемпионства, сыграет в гостях с «Вест Бромвичем», «Тоттенхэм» встретится с «МЮ», «Манчестер Сити» – с «Лестером».
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