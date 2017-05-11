Андрей Стась: «Стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает»

Капитан сборной Беларуси Андрей Стась рассказал о готовности команды к матчу против Франции.

- Неприятный сюрприз или допускал подобное второй год кряду?

– Давайте скажем так: смена поколений дает о себе знать.

- Жоль высказал интересную идею. Мол, Стась — отличный парень, но слишком добрый. Как капитан может собрать команду на прогулку и экскурсию, поговорить по душам. Но «вточить» как Андриевский или Калюжный прежде — увы. Согласишься?

– Хм, а «вточить» это как и кому? Молодым партнерам? Буквально что ли?

- Ну, если и не буквально, то так гыркнуть, чтобы все заработали «як мае быць».

– Ох, если бы это было так просто: заставить заработать как надо одним-двумя окриками... Поверьте, и я, и ребята что постарше стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает.

- Сегодня заработает?

– Посмотрим. Ждать осталось недолго.

– Проблем за четыре матча у нас накопилось много, а какая главная?

– Просто нет уверенности — это самая серьезная проблема. Нужно какой-то один гол забить, заковырять, закопать — как угодно. И тогда дела должны пойти лучше.

- Хоть какая-то «чуйка» накануне игры есть?

– Даже уверенность. Например, в том, что сегодня будет полная арена. А это — атмосфера, в которой приятно играть, и дополнительная мотивация. Причем не только для хозяев, – сказал Стась.