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Андрей Стась: «Стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает»

12.05.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Андрей Стась рассказал о готовности команды к матчу против Франции.

- Неприятный сюрприз или допускал подобное второй год кряду?

– Давайте скажем так: смена поколений дает о себе знать.

- Жоль высказал интересную идею. Мол, Стась — отличный парень, но слишком добрый. Как капитан может собрать команду на прогулку и экскурсию, поговорить по душам. Но «вточить» как Андриевский или Калюжный прежде — увы. Согласишься?

– Хм, а «вточить» это как и кому? Молодым партнерам? Буквально что ли?

- Ну, если и не буквально, то так гыркнуть, чтобы все заработали «як мае быць».

– Ох, если бы это было так просто: заставить заработать как надо одним-двумя окриками... Поверьте, и я, и ребята что постарше стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает.

- Сегодня заработает?

– Посмотрим. Ждать осталось недолго.

Проблем за четыре матча у нас накопилось много, а какая главная?

– Просто нет уверенности — это самая серьезная проблема. Нужно какой-то один гол забить, заковырять, закопать — как угодно. И тогда дела должны пойти лучше.

- Хоть какая-то «чуйка» накануне игры есть?

– Даже уверенность. Например, в том, что сегодня будет полная арена. А это — атмосфера, в которой приятно играть, и дополнительная мотивация. Причем не только для хозяев, – сказал Стась.

 
 
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Капитан сборной Беларуси Андрей Стась рассказал о готовности команды к матчу против Франции.

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