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Андрей Стась: «Стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает»
12.05.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси Андрей Стась рассказал о готовности команды к матчу против Франции.
- Неприятный сюрприз или допускал подобное второй год кряду?
– Давайте скажем так: смена поколений дает о себе знать.
- Жоль высказал интересную идею. Мол, Стась — отличный парень, но слишком добрый. Как капитан может собрать команду на прогулку и экскурсию, поговорить по душам. Но «вточить» как Андриевский или Калюжный прежде — увы. Согласишься?
– Хм, а «вточить» это как и кому? Молодым партнерам? Буквально что ли?
- Ну, если и не буквально, то так гыркнуть, чтобы все заработали «як мае быць».
– Ох, если бы это было так просто: заставить заработать как надо одним-двумя окриками... Поверьте, и я, и ребята что постарше стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает.
- Сегодня заработает?
– Посмотрим. Ждать осталось недолго.
– Проблем за четыре матча у нас накопилось много, а какая главная?
– Просто нет уверенности — это самая серьезная проблема. Нужно какой-то один гол забить, заковырять, закопать — как угодно. И тогда дела должны пойти лучше.
- Хоть какая-то «чуйка» накануне игры есть?
– Даже уверенность. Например, в том, что сегодня будет полная арена. А это — атмосфера, в которой приятно играть, и дополнительная мотивация. Причем не только для хозяев, – сказал Стась.
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Андрей Стась: «Стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает»
Капитан сборной Беларуси Андрей Стась рассказал о готовности команды к матчу против Франции.
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