Александр Лукашенко: «Мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры, заявил, что сферу спорта в Беларуси ожидает серьезное переформатирование.

«Спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема. Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы – это не игра. Это даже не сражение. Это – битва. Другого не дано.

Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это.

Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах. А это уже ваша будущая работа», – заявил Лукашенко.