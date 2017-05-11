Лукашенко заявил о необходимости встряхнуть белорусский спорт

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сферу спорта в стране ожидает серьезное переформатирование, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik Константин Чалабов Лукашенко анонсировал реформирование спортивных федераций и НОК

В пятницу, 12 мая, президент страны согласовал назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры.

"Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это", — заявил Лукашенко.

Вместе с тем, белорусский лидер отметил положительную тенденцию — в стране все больше граждан начинают заниматься массовым спортом. А вот, по словам Лукашенко, спорта высоких достижений стало меньше.

"Вот в чем вся проблема. Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы — это не игра. Это даже не сражение. Это — битва. Другого не дано", — продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что для достижения целей необходим грамотный подбор кадров, желающих трудится и добиваться результатов. Ситуация, когда функционеры, которые ничего не делают и получают высокие зарплаты, ненормальная, считает Лукашенко.

"Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах. А это уже ваша будущая работа", — заявил Лукашенко.

Репкин в свою очередь отметил, что оставшаяся еще со времен Советского Союза научная база во многом исчерпала себя, поэтому университет нуждается в существенном обновлении научных кадров. Президент согласился с этим утверждением.

"Надо оставить те элементы, которые нам нужны. Все остальное должно быть новое. И вы правильно сказали: главный вопрос — это кадры. Вы должны привести туда людей, которые просто хотят работать. Любую систему можно в мире найти и приспособить", — заключил Лукашенко и в очередной раз подчеркнул о необходимости желания работать у людей.

В апреле президент в своем послании парламенту и народу подверг критике спорт высоких достижений в Беларуси. Тогда глава государства заявил, что е федерации и Национальный олимпийский комитет будут реформированы.