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На велопарад «Viva Ровар!» зарегистрировано более 7 тысяч человек
12.05.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
13 мая в Минске пройдет крупный велопарад «Viva Ровар!».
Как сообщает «Спортивная панорама», на мероприятие зарегистрировалось уже более семи тысяч человек.
В числе VIP-гостей, которые выйдут на старт, будет и самый побеждающий гонщик в истории белорусского велоспорта Евгений Гутарович, одержавший 36 побед в профессиональном дивизионе, в том числе на этапе испанской «Вуэльты» и заезжавший в тройке на «Тур де Франс».
«Если вы не успели зарегистрироваться, вы можете сделать это в зоне офлайн-регистрации в парке Победы. До встречи на велокарнавале!» – говорится в сообщении
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13 мая в Минске пройдет крупный велопарад «Viva Ровар!».
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