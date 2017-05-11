На велопарад «Viva Ровар!» зарегистрировано более 7 тысяч человек

13 мая в Минске пройдет крупный велопарад «Viva Ровар!».

Как сообщает «Спортивная панорама», на мероприятие зарегистрировалось уже более семи тысяч человек.

В числе VIP-гостей, которые выйдут на старт, будет и самый побеждающий гонщик в истории белорусского велоспорта Евгений Гутарович, одержавший 36 побед в профессиональном дивизионе, в том числе на этапе испанской «Вуэльты» и заезжавший в тройке на «Тур де Франс».

«Если вы не успели зарегистрироваться, вы можете сделать это в зоне офлайн-регистрации в парке Победы. До встречи на велокарнавале!» – говорится в сообщении организаторов гонки .