Данила Карабань: «Чем будем брать французов? Будем играть в свою игру. У нас есть система, от которой и будем отталкиваться»

Форвард сборной Беларуси Данила Карабань поделился ожиданиями от матча ЧМ-2017 против Франции.

– Мы смотрим на поражения, как на пройденный этап. Впереди есть еще три игры, в которых мы обязаны показать результат.

– Французы вчера дали бой канадцам. Чем будем брать соперника?

– Будем играть в свою игру. У нас есть система, от которой и будем отталкиваться.

– Что это за система?

– Есть определенная тренерская установка, которую мы обязаны выполнять. Нас направляют – мы обязаны это делать.

– Какой-нибудь разбор игры французов был?

– Мы ведь играли с ними недавно. У французов хорошая команда, которая любому сопернику может дать бой. В принципе, так же как и мы.

– В нападении игра пока явно не клеится. Как будете исправлять ситуацию?

– Будем стараться больше бросать. Думаю, сегодня покажем другую игру.

– Наша сборная на турнире является единственной командой без набранных очков. Этот факт морально не давит?

– Конечно, мы обсуждали это коллективом. Нужно менять ситуацию. Исправлять все, чего бы нам этого не стоило, – сказал Карабань.

Матч Беларусь – Франция пройдет сегодня вечером и начнется в 21.15 по белорусскому времени.