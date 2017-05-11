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ЧМ-2017. Денисов, скорее всего, пропустит остаток турнира

12.05.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов, скорее всего, больше не сыграет на ЧМ-2017.

«Шансы, что еще сыграю в Париже, конечно, есть, но они минимальны», – сказал Денисов.

Хоккеист получил травму в матче с Чехией (1:6) и пропустил два последующих матча.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов, скорее всего, больше не сыграет на ЧМ-2017.

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