ЧМ-2017. Денисов, скорее всего, пропустит остаток турнира

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов, скорее всего, больше не сыграет на ЧМ-2017.

«Шансы, что еще сыграю в Париже, конечно, есть, но они минимальны», – сказал Денисов.

Хоккеист получил травму в матче с Чехией (1:6) и пропустил два последующих матча.