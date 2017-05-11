Александр Седнев: «Когда вернется на свой уровень Юрченко? Подымите его статистику, и посмотрите о каком уровне идет речь»

Главный тренер «Днепра» Александр Седнев ответил на вопрос о том, когда форвард Владимир Юрченко может вернуться на свой прежний уровень.

– Когда мы увидим прежнего Юрченко? Когда он сможет выйти на свой уровень?

– Парень не играл 4 года. У него в жизни за 4 года было не дай бог каждому каких событий. Может, некоторые вообще не возвращаются не то что в профессиональный спорт, а вообще. Надеюсь, что потихонечку-потихонечку он будет приобретать былые кондиции.

Но по каким критериям меряют его уровень – я до сих пор не могу понять. Мне все время говорят о каких-то забитых мячах сборной Италии (в составе молодежной сборной Беларуси – прим. Tribuna.com) и два мяча за «Днепр» в Лиге Европы. И вот это говорят, что какой-то уровень. Уровень футболиста, это когда он на протяжении нескольких сезонов, вот как мой коллега (Александр Седнев указывает на сидящего рядом Сергея Яромко, – прим. Tribuna.com), забивал 100 мячей. Вот это уровень! А мы ждем какого-то уровня. Подымите статистику Юрченко и посмотрите о каком уровне идет речь?

Но я рад отношению Владимира к делу, как он ведет себя. Он очень старается. Он делает все для этого возможное. Мы тоже очень аккуратно его ведем. Мы его не выпускаем так: «На, Володя, хотя бы 15 минут сыграй». Но мы хотим использовать его лучшие качества. В начале матча ему тяжеловато, он не может проявить свои лучшие качества, – сказал Седнев.

Подробную статистику выступлений 28-летнего Владимира Юрченко смотрите здесь .

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