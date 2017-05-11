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Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»

12.05.2017 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер Диего Симеоне дал понять, что не покинет «Атлетико» летом.

«Я принимаю участие в презентации Audi Cup, и этот факт – ясный сигнал, что я остаюсь. Увидимся на турнире в июле.

Мы рады, что примем участие в этом соревновании с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», с которыми наверняка встретимся в следующем сезоне Лиги чемпионов», – сказал аргентинец.

Тренер «Атлетико» участвовал в пресс-конференции в виде голограммы.

 
 
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Тренер Диего Симеоне дал понять, что не покинет «Атлетико» летом.

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