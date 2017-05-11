Сергей Гуренко: «Когда мы только апробировали систему 3-4-3 в дубле, многие были против. Но прошло Евро, и оказалось, что мы даже немного опередили время»

И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о своем видении тактической схемы в команде.

– Мне кажется, я уже знаю, чего хочу. Тогда я был еще футболистом. Мне хотелось бегать вместе с ребятами. А сейчас хочется их обучать. Я уже в сторонке, контролирую. Плюс за годы работы в «Краснодаре», «Амкаре», в «Стандарде», в дубле выработалось свое видение футбола. Багаж постоянно пополняется. Когда мы только апробировали систему 3-4-3 в дубле, многие в клубе были против. Я не скрываю этого. Но прошел чемпионат Европы, и оказалось, что мы немного даже опередили время. Когда все только шли к этому, мы уже начали пробовать. И сейчас многие перенимают построение. Как дань моде. А у меня это не дань моде – это моя философия.

– Правда, что схему 3-4-3 вы взяли еще у Капелло?

– Те требования, которые я формулирую в рамках этой системы, взяты из 1999 года. Просто уже тогда видел, каким будет футбол спустя время. Действия «Ювентуса» – классический пример, к чему сейчас идет игра, – сказал Гуренко.

Напомним, Сергей Гуренко выступал в «Роме» под руководством главного тренера Фабио Капелло.