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Семь золотых медалей завоевали белорусские атлеты в заключительный день ЧМ по муай-тай в Минске

12.05.2017 19:23 — Новости Спорта | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь золотых медалей завоевали белорусские атлеты в заключительный день чемпионата мира по муай-тай в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тон удачному выступлению хозяев соревнований задали женщины. В весовой категории 45 кг Алена Лешкевич в финале одолела Веру Негодину, Диана Емельянова в самой тяжелой категории, свыше 75 кг, была сильнее Акдемиз Рабии из Турции.

Вскоре на ринг Дворца спорта вышли мужчины. Артем Аванесов (63,5 кг) справился с Итай Гюером из Израиля. Эффектную победу нокаутом над соперником из Таиланда Суппачай Муенсангом одержал Дмитрий Варец (67 кг). Лучший атлет в муай-тай 2016 года, по версии Белорусской федерации кикбоксинга, Дмитрий Валент (81 кг) уверенно расправился с Сараноном Гломпаном (Таиланд). Приятным сюрпризом для болельщиков, плотно заполнивших трибуны Дворца спорта, стали победы в финальных поединках Евгения Волчека (86 кг) и Дениса Гончаренка (91 кг).

Серебряными призерами в заключительный день турнира в белорусской команде стали Людмила Числова (48 кг) и Вадим Васьков (71 кг).

Ранее золотые награды в категории до 23 лет завоевали белорусы Максим Петкевич и Дмитрий Филиппов. Всего на счету белорусской сборной по муай-тай, одной из сильнейших на планете, 20 наград домашнего мирового форума, в котором приняли участие атлеты из 67 стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Тон удачному выступлению хозяев соревнований задали женщины. В весовой категории 45 кг Алена Лешкевич в финале одолела Веру Негодину, Диана Емельянова в самой...

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