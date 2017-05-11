Дирекция Европейских игр-2019 создана в Беларуси

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании Дирекция II Европейских игр, которые ройдут в республике в 2019 году, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



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Учредителями дирекции стали Национальный Олимпийский комитет, Мингорисполком и Минспорта.

"Деятельность Дирекции будет обеспечиваться в тесном взаимодействии с правительством и Республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению Игр", – сказали в пресс-службе.

Документом для Дирекции установлены некоторые налоговые, таможенные и другие льготы, чтобы сократить расходы бюджета при организации спортивного мероприятия. Указом также предусмотрено, что на подготовку Игр может быть использована спонсорская помощь, а оказавшие ее субъекты освобождены от соответствующей статотчетности.

Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Первые Игры проходили в Баку в 2015 году. Открытие Игр планируется провести на обновленном стадионе "Динамо".