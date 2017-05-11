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Три белорусских хоккеиста не сыграют в матче с Францией на чемпионате мира
12.05.2017 19:30 — Новости Спорта | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских хоккеиста - нападающий Андрей Костицын, защитники Роман Граборенко и Владимир Денисов не сыграют в матче с Францией на чемпионате мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
Игроки не выйдут на лед комплекса AccorHotels Arena из-за проблем со здоровьем. Владимир Денисов ранее получил травму в матче с Чехией (1:6) и уже пропустил два последующих матча с Канадой и Швейцарией.
Матч Беларусь-Франция начнется сегодня в 21.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию игры.
Сборная Беларуси пока не набрала очков на турнире и занимает восьмое место в группе В.-0-
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Игроки не выйдут на лед комплекса AccorHotels Arena из-за проблем со здоровьем. Владимир Денисов ранее получил травму в матче с Чехией (1:6) и уже пропустил два последующих...
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