Три белорусских хоккеиста не сыграют в матче с Францией на чемпионате мира

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских хоккеиста - нападающий Андрей Костицын, защитники Роман Граборенко и Владимир Денисов не сыграют в матче с Францией на чемпионате мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Игроки не выйдут на лед комплекса AccorHotels Arena из-за проблем со здоровьем. Владимир Денисов ранее получил травму в матче с Чехией (1:6) и уже пропустил два последующих матча с Канадой и Швейцарией.

Матч Беларусь-Франция начнется сегодня в 21.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию игры.

Сборная Беларуси пока не набрала очков на турнире и занимает восьмое место в группе В.-0-