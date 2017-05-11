Тренера по аэробике приговорили к 15 годам лишения свободы за педофилию и детское порно

Детского тренера по спортивной аэробике из Минска приговорили к 15 годам лишения свободы за «насильственные действия сексуального характера» и «изготовление и распространение порнографических материалов».

У 45-летнего осужденного конфискуют имущество.

«Если честно, до сих пор в шоке, хотя с момента задержания Михаила Васильева (имя изменено. – прим.) прошло полтора года. Не могу поверить, что он мог такое сделать.

Этот человек сразу приводил на занятия сына, потом пошел получил второе высшее образование в университете физической культуры, стал квалифицированным тренером, а через месяц его задержали, – рассказал коллега осужденного минчанина.

В марте суд Октябрьского района Минска признал тренера по спортивной аэробике виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 167 «Насильственные действия сексуального характера», ч. 2 ст. 328 «Незаконный с целью сбыта оборот наркотических средств», ч. 3 ст. 343−1 «Изготовление и распространение порнографических материалов».

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме, так как дело касалось несовершеннолетних девочек.

«Приговором суда мужчина признан виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных повторно, вопреки воле потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а также в отношении заведомо малолетней потерпевшей. Также он признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении и хранении психотропных веществ. Он же признан виновным в использовании заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов, видеофильмов, иных предметов порнографического характера с его изображением, – прокомментировали TUT.BY в суде Октябрьского района Минска.

«Эта история началась осенью 2015 года. На занятия по спортивной аэробике в детский центр впервые пришла 6-летняя девочка. Через две недели ее тренера Михаила Васильева задержали в собственной квартире. Потом выяснилось – родители девочки написали заявление в Следственный комитет, потому что тренер интимно прикасался к их дочке. Через некоторое время появилось еще несколько заявлений от других родителей. Сколько всего потерпевших проходило по делу, в суде не смогли уточнить, так как «разбирательство проводилось в судебном закрытом заседании.

Фигуранту уголовного дела 45 лет, был женат, воспитывает 11-летнего сына. Тренер по спортивной аэробике в прошлом спортсмен, работал страховым агентом, но в 2015 году после получения диплома устроился в детский центр. После задержания у него нашли детскую порнографию и наркотики», – сообщает TUT.BY.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.