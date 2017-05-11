Генерал Караев: от ЧМ по муай-тай устал, но потом буду скучать

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев признался, что немного устал от Чемпионата мира по муай-тай, но потом все же будет по нему скучать.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Минск принимает Чемпионат мира по муай-тай

Минск принимал Чемпионат мира по муай-тай с 4 по 12 мая. Белорусы завоевали на домашнем первенстве 20 медалей.

"Я должен от этого отдохнуть, но потом, наверное, буду скучать по всей этой атмосфере и организации. И мне уже будет вспоминаться как интересная хорошая работа, а то тяжелое, с чем пришлось столкнуться, отойдет. Очень интересно. Я, наверное, потом захочу (снова организовать подобный турнир в Минске – Sputnik)", – рассказал Караев в беседе с корреспондентом Sputnik.

Он подчеркнул, что турнир прошел в очень динамичной и напряженной атмосфере, а о его организацию только положительно отзывались и гости, и участники. "Но главное – это мнение Стефана Фокса (генсек IFMA – Sputnik). Он отмечает очень хорошую атмосферу и говорит, что наш Чемпионат мира не хуже, чем в Бангкоке. А в остальных местах, говорит, было послабее", – продолжил собеседник Sputnik.

Караев обратил внимание, что все заметили атмосферу, которую создают болельщики. Председатель федерации сказал, что интересовался, как обстояли дела со зрителями на других мировых первенствах. "И мне говорят, что очень отлично. Опять-таки в сравнении с тем, где они были. Хотя я хотел бы больше конечно (болельщиков – Sputnik)", – добавил он.

Собеседник агентства рассказал, что многим гостям и спортсменам понравилась церемония открытия ЧМ, а также поезда на "Линию Сталина", где происходила реконструкция битвы за Берлин. "Все говорят, что это были незабываемые впечатления", – добавил Караев.

Но главным на этом ЧМ он назвал спорт и интригу, которую он создает. "Вы видите, сильные бойцы вдруг неожиданно дают где-то сбой. Те, кого мы знали не очень, идут вперед. Ничего заранее предсказанного нет, есть интрига. Это людей всегда завораживает и притягивает, особенно в единоборствах", – заключил Караев.