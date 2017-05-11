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Франция – Беларусь. Лаланд займет место в воротах

12.05.2017 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис огласил состав команды на матч ЧМ-2017 с командой Франции.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов (А) — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Шарангович — Лингле — Павлович (А); Евенко — Воробей, Демков — Стась (К) — Кулаков; Стефанович, Дрозд, Карабань, Волков.

Матч начнется в 21.15.

Франция – Беларусь. Денисов, Граборенко и Андрей Костицын пропустят матч

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис огласил состав команды на матч ЧМ-2017 с командой Франции.

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