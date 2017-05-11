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Минские "Цмокi" разгромили "Гродно-93" в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

12.05.2017 20:53 — Новости Спорта | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по баскетболу сегодня стартовали медальные серии за золото и бронзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы Беларуси баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в первом гостевом поединке разгромили "Гродно-93" со счетом 107:68 (37:16, 27:18, 19:18, 24:16). Самым результативным в составе победителей стал Павел Ульянко, набравший 22 очка, у проигравших лучшим снайпером был Вячеслав Корж, в активе которого 15 баллов. Вторая встреча также пройдет в Гродно, 13 мая. Нынешние финалисты национального первенства имеют в своем активе по 8 чемпионских титулов, причем минчане неизменно побеждают последние 8 лет. Баскетболисты "Гродно-93" свое последнее золото завоевали в 2004 году.

В борьбе за бронзу 25-го чемпионата страны баскетболисты могилевского "Борисфена" в упорной борьбе одолели сегодня на своей площадке витебский "Рубон" с разницей в 3 очка - 83:80 (19:17, 24:26, 21:24, 19:13). Завтра соискатели бронзовых наград вновь встретятся в могилевском спорткомплексе "Олимпиец".

Медальные серии продлятся до трех викторий одной из команд.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Самым результативным в составе победителей стал Павел Ульянко, набравший 22 очка, у проигравших лучшим снайпером был Вячеслав Корж, в активе которого 15 баллов.

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