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Хамес достиг предварительной договоренности с «МЮ»
12.05.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом может переехать в Англию.
Недавно Хамес и его агент Жорже Мендеш встретились с президентом «Реала» Флорентино Пересом и высказали недовольство по поводу ситуации игрока в клубе. Пересу были представлены предложения, которые есть у футболиста.
Перес призвал Хамес и Мендеша дождаться окончания сезона, но 25-летний хавбек уже достиг предварительной договоренности с «Манчестер Юнайтед», сообщает As со ссылкой на колумбийское радио RCN.
Для завершения сделки не хватает только согласия «Реала», которое может быть получено после финала Лиги чемпионов.
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом может переехать в Англию.
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