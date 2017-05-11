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Хамес достиг предварительной договоренности с «МЮ»

12.05.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом может переехать в Англию.

Недавно Хамес и его агент Жорже Мендеш встретились с президентом «Реала» Флорентино Пересом и высказали недовольство по поводу ситуации игрока в клубе. Пересу были представлены предложения, которые есть у футболиста.

Перес призвал Хамес и Мендеша дождаться окончания сезона, но 25-летний хавбек уже достиг предварительной договоренности с «Манчестер Юнайтед», сообщает As со ссылкой на колумбийское радио RCN.

Для завершения сделки не хватает только согласия «Реала», которое может быть получено после финала Лиги чемпионов.

 

 
 
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом может переехать в Англию.

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