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Денис Шунто: «После игры даже футболисты «Шахтера» удивлялись, мол, странно, что судья вас дома так «душит»
12.05.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о спорных судейских решениях в матчах с участием «воронов».
«В этом сезоне ошибки пока исключительно в пользу соперников, к сожалению. Давайте для примера рассмотрим наш последний домашний матч.
На мой взгляд, матч «Крумкачы» – «Шахтер» – классический пример того, как арбитру не обязательно допускать результативные ошибки, чтобы существенно влиять на его ход. При этом сразу оговорюсь, что считаю Сергея Цинкевича очень квалифицированным арбитром. Судить хорошо он умеет. Но, к сожалению, в этот раз не получилось. После игры даже футболисты «Шахтера» удивлялись, мол, странно, что он вас дома так «душит».
Очевидно, что уровень жесткости, который судья допускал в отношении футболистов нашей команды и в отношении футболистов соперника, был разным. Одни могут чуть подтолкнуть, другие нет, одни могут сыграть жестко в борьбе за мяч, другим не позволено. При таком подходе соотношение количества нарушений все равно не сильно изменится – игроки не дураки, они сразу чувствуют, что сегодня позволяется, а что нет. Но получается, что команды играют по разным правилам.
Да, в матче с БАТЭ в наши ворота поставили неочевидный пенальти,
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Денис Шунто: «После игры даже футболисты «Шахтера» удивлялись, мол, странно, что судья вас дома так «душит»
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о спорных судейских решениях в матчах с участием «воронов».
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