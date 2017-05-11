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ЧМ-2017. Сборная Беларуси забросила впервые за восемь периодов
12.05.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче ЧМ-2017 сборная Беларуси играет с Францией (1:2, второй период).
Заброшенной шайбой у нашей команды на 6-й минуте второго периода отличился Александр Павлович.
Таким образом, форвард прервал «сухую» серию сборной Беларуси на чемпионате мира. Наша команда не забрасывала на протяжении восьми периодов (186 минут).
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В матче ЧМ-2017 сборная Беларуси играет с Францией (1:2, второй период).
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