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ЧМ-2017. Судьи не удалили Ламперье за удар между ног Павловичу

12.05.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче ЧМ-2017 Франция – Беларусь судьи не усмотрели нарушение правил в моменте, когда после вбрасывания белорусскому форварду Александру Павловичу Лоик Ламперье ударил клюшкой между ног.

Павлович покинул лед, но через некоторое время вернулся в игру.

Добавим, что по правилам за такое нарушение следует наказание «5+20».

Пункт 6 в правилах:

«6. На Игрока, бьющего соперника клюшкой между ног, должны быть наложены Большой + автоматически Дисциплинарный до конца игры штрафы по пункту «г» данного правила».

Матч обслуживают: Эдуард Одиньш (Латвия), Охлунд Линус (Швеция).

 
 
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В матче ЧМ-2017 Франция – Беларусь судьи не усмотрели нарушение правил в моменте, когда после вбрасывания белорусскому форварду Александру Павловичу Лоик Ламперье...

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