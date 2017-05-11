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ЧМ-2017. Судьи не удалили Ламперье за удар между ног Павловичу
12.05.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче ЧМ-2017 Франция – Беларусь судьи не усмотрели нарушение правил в моменте, когда после вбрасывания белорусскому форварду Александру Павловичу Лоик Ламперье ударил клюшкой между ног.
Павлович покинул лед, но через некоторое время вернулся в игру.
Добавим, что по правилам за такое нарушение следует наказание «5+20».
Пункт 6 в правилах:
«6. На Игрока, бьющего соперника клюшкой между ног, должны быть наложены Большой + автоматически Дисциплинарный до конца игры штрафы по пункту «г» данного правила».
Матч обслуживают: Эдуард Одиньш (Латвия), Охлунд Линус (Швеция).
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В матче ЧМ-2017 Франция – Беларусь судьи не усмотрели нарушение правил в моменте, когда после вбрасывания белорусскому форварду Александру Павловичу Лоик Ламперье...
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