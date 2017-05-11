ЧМ-2017. Судьи не удалили Ламперье за удар между ног Павловичу

В матче ЧМ-2017 Франция – Беларусь судьи не усмотрели нарушение правил в моменте, когда после вбрасывания белорусскому форварду Александру Павловичу Лоик Ламперье ударил клюшкой между ног.

Павлович покинул лед, но через некоторое время вернулся в игру.

Добавим, что по правилам за такое нарушение следует наказание «5+20».

Пункт 6 в правилах:

«6. На Игрока, бьющего соперника клюшкой между ног, должны быть наложены Большой + автоматически Дисциплинарный до конца игры штрафы по пункту «г» данного правила».

Матч обслуживают: Эдуард Одиньш (Латвия), Охлунд Линус (Швеция).