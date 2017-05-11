ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шарангович – лучший бомбардир сборной Беларуси на ЧМ-2017, хоккеист набрал 3 очка

12.05.2017 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче ЧМ-2017 18-летний форвард сборной Беларуси Егор Шарангович забросил шайбу и заработал ассистентский балл в игре с Францией (2:2, второй период).

Таким образом, Шарангович на данный момент является лучшим бомбардиром нашей команды. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче ЧМ-2017 18-летний форвард сборной Беларуси Егор Шарангович забросил шайбу и заработал ассистентский балл в игре с Францией (2:2, второй период).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Судьи не удалили Ламперье за удар между ног Павловичу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика