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Шарангович – лучший бомбардир сборной Беларуси на ЧМ-2017, хоккеист набрал 3 очка
12.05.2017 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче ЧМ-2017 18-летний форвард сборной Беларуси Егор Шарангович забросил шайбу и заработал ассистентский балл в игре с Францией (2:2, второй период).
Таким образом, Шарангович на данный момент является лучшим бомбардиром нашей команды. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка.
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В матче ЧМ-2017 18-летний форвард сборной Беларуси Егор Шарангович забросил шайбу и заработал ассистентский балл в игре с Францией (2:2, второй период).
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