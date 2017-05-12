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ЧМ-2017. Сборная Беларуси впервые на турнире реализовала большинство

12.05.2017 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси вышла вперед в игре с Францией (3:2, третий период).

Третью шайбу в матче забросил форвард Александр Кулаков в большинстве.

Таким образом, наша команда впервые на ЧМ-2017 реализовала большинство. До этого 14 попыток с численным преимуществом не увенчались успехом.

 
 
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Сборная Беларуси вышла вперед в игре с Францией (3:2, третий период).

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