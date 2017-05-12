|
ЧМ-2017. Сборная Беларуси впервые на турнире реализовала большинство
12.05.2017 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси вышла вперед в игре с Францией (3:2, третий период).
Третью шайбу в матче забросил форвард Александр Кулаков в большинстве.
Таким образом, наша команда впервые на ЧМ-2017 реализовала большинство. До этого 14 попыток с численным преимуществом не увенчались успехом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси вышла вперед в игре с Францией (3:2, третий период).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии