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Хоккей: белорусы набрали первые очки на ЧМ в игре против французов

12.05.2017 23:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею набрала первые очки на Чемпионате мира, который в эти дни проходит в Париже (Франция) и Кельне (Германия), сообщает Sputnik.

В пятницу белорусские хоккеисты провели против сборной Франции в рамках пятого тура предварительного раунда ЧМ. Игра состоялась на парижской AccorHotels Arena и завершилась со счетом 4:3 (по буллитам) в пользу хозяев мирового первенства. Точными бросками в составе победителей отметились Саша Трей (13-я минута), Дамьен Флёри (21), Пьер-Эдуар Белльмар (53), победную шайбу в серии буллитов забросил Стефан Да Коста. У белорусов голы на счету Александра Павловича (27), Егора Шаранговича (38) и Александра Кулакова (42).

В другом матче группы В команда Чехии разгромила сборную Словении — 5:1. Кроме того, сегодня также состоялись два поединка в группе А: шведы без труда справились с итальянцами (8:1), а датчане в овертайме были сильнее немцев (3:2). 

После поединка с французами подопечные Дэйва Льюиса набрали одно очко и по-прежнему занимают последнюю строчку в своей группе. Седьмое место у словенцев, с которыми белорусы встретятся в субботу, 13 мая. Лидирует сборная Канады — 12 баллов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские хоккеисты забросили французам столько же шайб, сколько в четырех предыдущих встречах вместе взятых.

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