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Брых будет судить финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом"

12.05.2017 22:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом назначена на матч финал Лиги чемпионов, в котором сыграют туринский "Ювентус" и мадридский "Реал", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Решающий поединок Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 (по белорусскому времени).

"Немецкий арбитр Феликс Брых, в нынешнем сезоне работавший на пяти матчах Лиги чемпионов, назначен главным арбитром финала между "Ювентусом" и "Реалом", — говорится в сообщении.

Помогать Брыху будут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп, а также дополнительные судьи за линией ворот Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Четвертым арбитром назначен серб Милорад Мажич. Резервный арбитр — немец Рафаэль Фольтин.

По информации УЕФА, 41-летний арбитр получил международную категорию в 2007 году. Брых также работал на первом матче 1/8 финала между "Порту" и "Ювентусом", кроме того, он был главным судьей на матче четвертьфинала Лиги Европы "Андерлехт" — "Манчестер Юнайтед". А в прошлом году у него был опыт работы на поединках Евро во Франции. Опытный арбитр обслуживал финал Лиги Европы-2013/14 с участием "Севильи" и "Бенфики" в Турине.

УЕФА также сообщила, кто будет судить финал ЛЕ между "Аяксом" — "МЮ". Главным арбитром на матч назначен Дамир Скомина (Словения).

 
Теги: Минск
 
 
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В текущем сезоне 41-летний арбитр работал на пяти матчах турнира, включая первый матч 1/8 финала между португальским "Порту" и туринским "Ювентусом".

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