Егор Шарангович: «Со Словенией нужно с первых минут играть первым номером»

Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович поделился впечатлениями от матча с командой Франции (3:4 Б) в рамках ЧМ-2017.

«Сегодня снова получилось забросить. Спасибо Чарльзу Лингле за хорошую передачу. Мы уже проиграли достаточно игр, очень хочется начать побеждать. К тому же, повреждения, которые наносят нашим игрокам, также подстегивают бежать вперед и биться за партнеров.

Почему не забрасываем первыми? Может, не хватает веры в свои силы? Нужно исправить это в матче со Словенией, с первых минут играть первым номером. То, что нам удалось заработать первое командное очко, должно вселить какую-то уверенность, пусть это и не тот результат, на который мы рассчитывали. Но матч со словенцами будет ключевым на этом чемпионате за право остаться в элите», – цитирует Шаранговича официальный сайт ФХБ.

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Матч Словения – Беларусь пройдет 13 мая и начнется в 17.15 по белорусскому времени.