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Артем Демков: «Если и есть досада, то только потому, что не взяли три очка, хотя могли»
13.05.2017 02:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Артем Демков поделился впечатлениями от матча с командой Франции (3:4) в рамках ЧМ-2017.
– Тяжелая игра. Мы хотели и могли победить: даже после двух пропущенных шайб не раскисли, забросили больше, поднялись с колен... Но небольшая ошибка в середине третьего периода все перечеркнула. Времени оставалось мало, а сил на те три шайбы было положено немало.
– Присутствует досада на Лаланда?
– Ни в коем случае. Любой может ошибиться – это хоккей. Если и есть досада, то только потому, что не взяли три очка, хотя могли.
– Матч стал лучшим из пяти?
– По содержанию нашей игры – безусловно. Большую часть времени делали именно то, что должны были делать всегда. Надеюсь, не в последний раз на этом чемпионате. Завтра у нас, можно сказать, финал. Причем для двух команд.
– Словенской аллергии нет?
– Нисколько. Да, в сентябре что-то не удалось, но, скажем, в Чехии на чемпионате мира мы с ними разобрались вполне уверенно.
– Чтобы выдать лучшую игру, нужно было приближение жареного петуха?
– В этом есть доля правды. Но не скажу, что мы и на прошлые матчи выходили, спустя рукава. Ни в коем случае. Просто на данном уровне нам тяжело было пока тягаться с фаворитами.
– Матчи словенцев уже смотрели?
– Тренеры – уверен. Мы – пока нет. Вот в субботу с утра и займемся. По свежачку, так сказать, незамыленным взглядом. Сейчас же нужно нормально отдохнуть и выспаться, – сказал Демков.
Матч Словения – Беларусь пройдет 13 мая и начнется в 17.15 по белорусскому времени.
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Форвард сборной Беларуси Артем Демков поделился впечатлениями от матча с командой Франции (3:4) в рамках ЧМ-2017.
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