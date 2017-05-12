Артем Демков: «Если и есть досада, то только потому, что не взяли три очка, хотя могли»

Форвард сборной Беларуси Артем Демков поделился впечатлениями от матча с командой Франции (3:4) в рамках ЧМ-2017.

– Тяжелая игра. Мы хотели и могли победить: даже после двух пропущенных шайб не раскисли, забросили больше, поднялись с колен... Но небольшая ошибка в середине третьего периода все перечеркнула. Времени оставалось мало, а сил на те три шайбы было положено немало.

– Присутствует досада на Лаланда?

– Ни в коем случае. Любой может ошибиться – это хоккей. Если и есть досада, то только потому, что не взяли три очка, хотя могли.

– Матч стал лучшим из пяти?

– По содержанию нашей игры – безусловно. Большую часть времени делали именно то, что должны были делать всегда. Надеюсь, не в последний раз на этом чемпионате. Завтра у нас, можно сказать, финал. Причем для двух команд.

– Словенской аллергии нет?

– Нисколько. Да, в сентябре что-то не удалось, но, скажем, в Чехии на чемпионате мира мы с ними разобрались вполне уверенно.

– Чтобы выдать лучшую игру, нужно было приближение жареного петуха?

– В этом есть доля правды. Но не скажу, что мы и на прошлые матчи выходили, спустя рукава. Ни в коем случае. Просто на данном уровне нам тяжело было пока тягаться с фаворитами.

– Матчи словенцев уже смотрели?

– Тренеры – уверен. Мы – пока нет. Вот в субботу с утра и займемся. По свежачку, так сказать, незамыленным взглядом. Сейчас же нужно нормально отдохнуть и выспаться, – сказал Демков.

ЧМ-2017. В случае поражения от Словении – сборная Беларуси вылетит в дивизион Б

Матч Словения – Беларусь пройдет 13 мая и начнется в 17.15 по белорусскому времени.