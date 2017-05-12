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ЧМ-2017. В случае поражения от Словении в основное время сборная Беларуси вылетит в дивизион Б

13.05.2017 01:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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13 мая сборная Беларуси сыграет с командой Словении в рамках ЧМ-2017.

В случае поражения в основное время – наша команда покинет элитный дивизион чемпионата мира.

Беларусь проиграла во всех пяти предыдущих матчах групповой стадии ЧМ. Однако наша команда в группе B занимает седьмое место. Словения имеет худшую разницу шайб и располагается на последнем, восьмом месте. У обеих команд по одному очку.

После Словении Беларусь сыграет с Норвегией, а словенцы встретятся с Францией.

Матч Словения – Беларусь пройдет 13 мая и начнется в 17.15 по белорусскому времени.

Таблица ЧМ-2017

Почему вылет белорусских хоккеистов в первый дивизион – это не так уж плохо

 
 
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13 мая сборная Беларуси сыграет с командой Словении в рамках ЧМ-2017.

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