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«Челси» завоевал шестой чемпионский титул в Англии и догнал «Сандерленд»

13.05.2017 00:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси», обыграв в матче 37-го тура премьер-лиги «Вест Бромвич» (1:0), досрочно стал чемпионом Англии.

Этот чемпионский титул стал для лондонского клуба шестым в истории и пятым в эпоху АПЛ.

«Челси» догнал «Сандерленд» по числу побед в национальном чемпионате и уступает теперь пяти клубам – «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпулю» (18), «Арсеналу» (13), «Эвертону» (9) и «Астон Вилле» (7).

После образования премьер-лиги только у «МЮ» больше побед в чемпионате, чем у «Челси» (13 – 5)

 
 
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«Челси», обыграв в матче 37-го тура премьер-лиги «Вест Бромвич» (1:0), досрочно стал чемпионом Англии.

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