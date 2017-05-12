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ЧМ-2017. Сборная Беларуси лишилась шансов на плей-офф
13.05.2017 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче ЧМ-2017 сборная Беларуси в серии буллитов проиграла Франции (3:4 Б).
Таким образом, наша команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
После пяти матчей в группе B у Беларуси 1 заработанное очко. Наша команда поднялась седьмое место и по разнице шайб опережает Словению, которая находится на восьмом месте. 13 мая в 17.15 команды сыграют между собой.
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В матче ЧМ-2017 сборная Беларуси в серии буллитов проиграла Франции (3:4 Б).
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