ЧМ-2017. Сборная Беларуси лишилась шансов на плей-офф

В матче ЧМ-2017 сборная Беларуси в серии буллитов проиграла Франции (3:4 Б).

Таким образом, наша команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

После пяти матчей в группе B у Беларуси 1 заработанное очко. Наша команда поднялась седьмое место и по разнице шайб опережает Словению, которая находится на восьмом месте. 13 мая в 17.15 команды сыграют между собой.