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Кубок Стэнли. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в овертайме
13.05.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции «Анахайм» принимает «Нэшвилл».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Западной конференции
Счет в серии: 0-1.
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В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции «Анахайм» принимает «Нэшвилл».
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