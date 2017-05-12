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Кубок Стэнли. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в овертайме

13.05.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции «Анахайм» принимает «Нэшвилл».

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Западной конференции

Анахайм – Нэшвилл 2:3 (1:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
13 мая, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Сильверберг ()
1:1 – 12 Форсберг (Джохансен, Ирвин)
1:2 – 22 Уотсон (Экхольм, Джохансен)
2:2 – 47 Линдхольм (Томпсон)
2:3 – 69 Нил (Экхольм, Суббан)

Счет в серии: 0-1.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции «Анахайм» принимает «Нэшвилл».

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