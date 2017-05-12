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ЧМ-2017. Беларусь сыграет со Словенией
13.05.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Кельне и Париже продолжается ЧМ-2017. Сборная Беларуси проведет свой ключевой матч на турнире: в случае победы в основное время, подопечные Дэйва Льюиса гарантируют себе место в элите на следующий сезон. В случае поражения, напротив, команда покинет пул сильнейших.
Чемпионат мира
Группа А
Группа В
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В Кельне и Париже продолжается ЧМ-2017.
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