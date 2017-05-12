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ЧМ-2017. Беларусь сыграет со Словенией

13.05.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Кельне и Париже продолжается ЧМ-2017. Сборная Беларуси проведет свой ключевой матч на турнире: в случае победы в основное время, подопечные Дэйва Льюиса гарантируют себе место в элите на следующий сезон. В случае поражения, напротив, команда покинет пул сильнейших.

Чемпионат мира

Группа А

Латвия – США
Дата проведения
13 мая, 13.15, «Ланксесс Арена»
Онлайн матча Видео
Россия – Словакия
Дата проведения
13 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
Онлайн матча Видео
Италия – Германия
Дата проведения
13 мая, 21.15, «Ланксесс Арена»
Онлайн матча Видео

Группа В

Норвегия – Финляндия
Дата проведения
13 мая, 13.15, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча Видео
Словения – Беларусь
Дата проведения
13 мая, 17.15, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча Видео
Канада – Швейцария
Дата проведения
13 мая, 21.15, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча Видео

Таблица ЧМ-2017

Статистика ЧМ-2017

 
 
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В Кельне и Париже продолжается ЧМ-2017.

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