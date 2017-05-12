ЧМ-2017. Беларусь сыграет со Словенией

В Кельне и Париже продолжается ЧМ-2017. Сборная Беларуси проведет свой ключевой матч на турнире: в случае победы в основное время, подопечные Дэйва Льюиса гарантируют себе место в элите на следующий сезон. В случае поражения, напротив, команда покинет пул сильнейших.

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