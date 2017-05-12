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Алим Селимов: «Хотелось бы, чтобы футболисты «Динамо» при неплохих по нынешним меркам зарплатах спус­тились с небес на землю, сражались на поле»

13.05.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о работе в клубе.

— В «Динамо» чувствуете себя уже своим?

— Знать все невозможно даже на должности руководителя, постоянно советуюсь и учусь. Стараюсь выкладываться по максимуму, но и от футболистов жду полной отдачи. К сожалению, пока нам не удается избегать проколов, как в кубковых матчах с брестским «Динамо», и сполна оправдать ожидания болельщиков. Хотелось бы, чтобы ребята при неплохих по нынешним меркам зарплатах спус­тились с небес на землю, сражались на поле, не щадя себя. Ведь команда — тот же механизм, дающий сбой, если заржавела шестеренка, – сказал Селимов.

 
 
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