Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о работе в клубе.

— В «Динамо» чувствуете себя уже своим?

— Знать все невозможно даже на должности руководителя, постоянно советуюсь и учусь. Стараюсь выкладываться по максимуму, но и от футболистов жду полной отдачи. К сожалению, пока нам не удается избегать проколов, как в кубковых матчах с брестским «Динамо», и сполна оправдать ожидания болельщиков. Хотелось бы, чтобы ребята при неплохих по нынешним меркам зарплатах спус­тились с небес на землю, сражались на поле, не щадя себя. Ведь команда — тот же механизм, дающий сбой, если заржавела шестеренка, – сказал Селимов.