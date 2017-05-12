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«Барселона» не планирует расставаться с Андре Гомешом
13.05.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» не намерена выставлять полузащитника Андре Гомеша на трансфер по окончании сезона.
Сообщается, что ни спортивный директор каталонцев, ни руководство клуба не собираются расставаться с 23-летним португальцем, несмотря на его неубедительную игру в дебютном сезоне.
В «Барселоне» полагают, что решение по Гомешу следует принимать после второго сезона.
Прошлым летом хавбек перешел из «Валенсии» в «Барселону» за 35 миллионов евро, с учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов.
В 28 матчах текущего чемпионата Испании на счету Гомеша 3 гола и 2 результативные передачи.
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«Барселона» не намерена выставлять полузащитника Андре Гомеша на трансфер по окончании сезона.
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