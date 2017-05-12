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ЧМ по хоккею: Беларусь проиграла Франции по буллитам
13.05.2017 08:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси набрали первое очко на чемпионате мира-2017, уступив по буллитам команде Франции в матче группового этапа.
© REUTERS Xavier Laine
Встреча группы В, прошедшая в пятницу в Париже, завершилась поражением белорусской сборной со счетом 3:4. Шайбы забили Александр Павлович, Егор Шарангович и Александр Кулаков. Таким образом, белорусская сборная
Сегодня в следующем матче ЧМ-2017 белорусская команда сыграет со сборной Словении, а сборная Франции в воскресенье сразиться с командой Чехии.
Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов прошло и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.
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Белорусские хоккеисты набрали первое очко на чемпионате мира, но победы в матче все равно не одержали
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