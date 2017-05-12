ЧМ по хоккею: Беларусь проиграла Франции по буллитам

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси набрали первое очко на чемпионате мира-2017, уступив по буллитам команде Франции в матче группового этапа.



© REUTERS Xavier Laine У белорусов в Париже перехватило дыхание от французского поцелуя

Встреча группы В, прошедшая в пятницу в Париже, завершилась поражением белорусской сборной со счетом 3:4. Шайбы забили Александр Павлович, Егор Шарангович и Александр Кулаков. Таким образом, белорусская сборная набрала первое очко на турнире и поднялась с последнего — восьмого места — в таблице группы В на седьмую строчку.

Сегодня в следующем матче ЧМ-2017 белорусская команда сыграет со сборной Словении, а сборная Франции в воскресенье сразиться с командой Чехии.

Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов прошло и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.