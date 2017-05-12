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Иван Грунтов: «Ощущение, что команда вообще без тренера играет. Сами завелись, сами откатились. А господин Дэйв только усы на лавке почесывает»

13.05.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-журналист Goals.by и Tribuna.com Иван Грунтов поделился впечатлениями после поражения сборной Беларуси от Франции (3:4 Б) на ЧМ-2017.

«Ощущение, что команда вообще без тренера играет. Сами завелись, сами откатились. А господин Дэйв только усы на лавке почесывает», – написал Грунтов в Twitter.

Иван Грунтов: «Такой унылой, беззубой и ни на что не способной сборная Беларуси даже год назад в Питере не выглядела»

Как Лаланд, Лингле и Льюис подпортили белорусам матч с Францией

 
 
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Экс-журналист Goals.by и Tribuna.com Иван Грунтов поделился впечатлениями после поражения сборной Беларуси от Франции (3:4 Б) на ЧМ-2017.

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