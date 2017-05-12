МИНСК, 12 мая — Sputnik. Несмотря на то, что контракт на проведение Европейских игр в 2019 году еще не подписан, уже осуществляется планомерная подготовка к этому мероприятию, сообщил первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич во время заседания координационной комиссии Европейских олимпийских игр, передает Sputnik.



© Sputnik / Артем Бордовский Комиссия ЕОК оценила готовность Минска к Евроиграм – мнение эксперта

В Минске в пятницу прошло первое совещание по вопросам проведения II Европейских игр с участием Координационной комиссии Европейских олимпийских игр. На встречу прибыли председатель Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос, заместитель председателя Координационной комиссии ЕОК Златко Матеша и другие специалисты, которые обсудили с белорусскими чиновниками вопросы контракта на проведение Евроигр и спортивной программы. А также посетили объекты, которые будут задействованы во время соревнований: Студенческая деревня, стадион "Динамо", футбольный манеж и другие.

По словам Асташевича, в соответствии с решением главы государства идет процедура регистрации специального фонда, который будет отвечать за проведение игр. Подобраны кандидатуры для основных должностей фонда.

Кроме того, создан республиканский организационный комитет, который координирует работу всех органов государственного управления по подготовке к играм. В ускоренном темпе идет строительство недостающих объектов, включая стадион "Динамо", на котором состоится церемония открытия и закрытия соревнований.

"Особую значимость предстоящим соревнованиям придает то, что по многим видам спорта в Минске будет проводится квалификация на Олимпийские игры-2020. Белорусская сторона сделает все зависящее, чтобы Евроигры прошли на самом высоком уровне", — заметил Асташевич.

Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Глава государства Александр Лукашенко поставил задачу провести соревнования на высочайшем уровне. Планируется, что в Минск на игры прибудут около 4 тысяч атлетов. В программу будут включены от 14 до 17 видов спорта.